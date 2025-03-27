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  4. Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi! Oyuncunun menajerinden dikkat çeken mesaj detayı

Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi! Oyuncunun menajerinden dikkat çeken mesaj detayı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.03.2025 10:49
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Sezon başında Chelsea’ye transfer olan, ocak ayında kiralandığı Milan’da da tutunamayan Joao Felix, Süper Lig devine önerildi. Henüz 25 yaşında olan oyuncu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig devinden Joao Felix sürprizi! Oyuncunun menajerinden dikkat çeken mesaj detayı
Joao Felix

Joao Felix

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe ligde ve kupada şampiyonluk kovalarken, bir yandan da hocası Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonun planlaması için çalışıyor. Vlahovic Ederson gibi yıldızların yanı sıra Skriniar’ın bonservisinin alınması yönetimin öncelikleri arasında.

FENERBAHÇE'DE FELIX BOMBASI

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Öte yandan menajerler vasıtasıyla yeni isimler de Sarı-Lacivertli ekibe sunuluyor. Bunlardan ön plana çıkan yıldız Joao Felix oldu. Portekizli oyuncu sezon başında Fenerbahçe’nin ilgilendiği isimler arasındaydı.

FELIX MESAJI

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Fenerbahçe’ye, Felix’e yeşil ışık yakmaları halinde uygun koşullarda transfer olabileceği mesajı gönderildi. Yönetimin bu konuyu değerlendirmeye alıp, Jose Mourinho’ya sunacağı belirtildi. Menajer Jorge Mendes, hem Mourinho’nun hem de Felix’in temsilcisi konumunda.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Sezon sonunda Milan'dan Chelsea'ye geri dönmesi beklenen Joao Felix bu sezon 30 maça çıktı 8 gol attı 3 asist yaptı. Portekizli yıldız oyuncunun piyasa değer ise 25 milyon Euro.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI!

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Hayali 2026 Dünya Kupası Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Benfica, Atletico Madrid, Chelsea (2 ayrı dönem), Barcelona ve Milan formalarını giyen Joao Felix’in artık kalıcı olacağı bir takımla imza atıp, Portekiz Milli Takımı’nın düzenli oyuncularından biri olmayı istediği kaydedildi. 25 yaşındaki yıldızın en büyük hayali, 2026 Dünya Kupası’nda forma giymek.

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