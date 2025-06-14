Süper Lig devinden taraftarları heyecanlandıracak hamle! Raheem Sterling ile görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer piyasası adeta alev almış durumda. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için tek parola şampiyonluk olarak belirlendi. Jose Mourinho ile toplantı yapan sarı-lacivertli yetkililer, Portekizli teknik adamın istediği oyuncuları listeledi. İngiltere'den Sterling'i takımda görmek isteyen Mourinho, en kötü bu oyuncunun kiralanması istiyor.

CHELSEA KADROYA BİLE ALMADI

Chelsea'nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almadığı Jamaika asıllı İngiliz yıldızın, kulüple adeta bağı kesildi. Sterling'i gönderecek bir takım arayan Chelsea, gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE

Jose Mourinho'nun çok istediği Sterling, Beşiktaş'ın da listesinde bulunuyor. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine sıcak bakan Sterling için önümüzdeki haftalarda net gelişmeler yaşanabilir.