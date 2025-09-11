SPOR

Süper Lig devleri peşindeydi! Christian Eriksen'in yeni adresi şaşırttı

Wolfsburg, Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz durumda kalan Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Berker İşleyen

Christian Eriksen, Manchester United ile yollarını ayırdı. İngiliz devi, son dönemde yedek kulübesinde tuttuğu Danimarkalı oyuncuyu serbest bıraktı.

SÜPER LİG DEVLERİ İSTEMİŞTİ

Bonservisini eline alan Eriksen, yaz transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmış ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

YENİ ADRESİ ALMANYA

Avrupa'da transfer dönemi kapanmasına rağmen serbest oyuncu statüsünde olan yıldız futbolcu, Almanya'nın yolunu tuttu. Bundesliga ekibi Wolfsburg, Eriksen ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Daha önce Ajax, Tottenham, Inter ve Brentford formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusu, son olarak Manchester United'da görev yapmıştı.

