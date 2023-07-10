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Süper Lig'e çıkar çıkmaz transfer bombasını patlattı! Samsunspor yıldız oyuncu Hulk için harekete geçti

10.07.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi Samsunspor yeni sezon hummalı bir şekilde hazırlanırken, transferde de oldukça ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi birçok isimle görüşmelerini sürdürürken yıldız isim Hulk için de ilk hamlesini yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz ekibi birçok isimle temaslarına devam ederken sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SAMSUNSPOR'DAN İLK HAMLE

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Karadeniz ekibi ismi sık sık Süper Lig için anılan Hulk ile temasa geçerken, Atletico Mineiro forması giyen oyuncunun durumunu sordu. Brezilya'da Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki sambacının kontratı 2024'te bitiyor.

369 GOL 197 ASİST

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Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta, 11 gol attı.


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