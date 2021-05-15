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Süper Lig'e Türk teknik adam damgası

15.05.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen ve 84 puana ulaşan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Süper Lig'e Türk teknik adam damgası

Süper Lig'de son 14 sezona Türk teknik adamlar damgasını vurdu.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLER

Ligde üst üste takımlarına şampiyonluk yaşatan 4 Türk teknik direktör oldu. Bu başarıyı son olarak Şenol Güneş, Beşiktaş'ı 2015-2016 ve 2016-2017'de şampiyon yaparak yaşadı.

Süper Lig'de ayrıca Gündüz Kılıç, Galatasaray'ın başında 1961-1962 ve 1962-1963, Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile 1975-1976 ve 1976-1977, Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonun yanı sıra 2011-2012, 2012-2013 ve 2017-2018 ile 2018-2019 sezonlarda şampiyonluk yaşayan Türk teknik adamlar oldu.

Yabancı teknik adamlarda ise Beşiktaş ile Yugoslav Ljubisa Spajic ve İngiliz Gordon Milne, Fenerbahçe ile Brezilyalı Didi ve Alman Christoph Daum, Galatasaray ile İngiliz Brian Birch üst üste şampiyonluklar yaşadı. Rumen Mircea Lucescu da önce Galatasaray, sonra Beşiktaş'ın başında arka arkaya iki sezon mutlu sona ulaştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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