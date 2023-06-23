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Süper Lig'e yeni çıkmışlardı! Samsunspor şimdi de Fransa'dan takım alıyor...

23.06.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Dunkerque Kulübü’nü satın almak isteyen, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son teklifini yaptığını ve gelecek hafta sürecin sonlanmasını umduğunu belirtti.

Süper Lig'e yeni çıkmışlardı! Samsunspor şimdi de Fransa'dan takım alıyor...

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa’dan USL Dunkerque Kulübü’nü satın almak istediğini söyledi. Championnat National'da (Ulusal Lig 1) sezonu ikinci sırada tamamlayarak Ligue 2’ye yükselen Fransız ekibiyle dört aydır pazarlık yaptığını belirten Başkan Yıldırım, "Son teklifimizi verdik. En geç önümüzdeki hafta bu işi bitiririz" diyerek satın alma sürecinin sonlanmasını umduğunu söyledi.

YANIT BEKLENİYOR

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Yüksel Yıldırım, Fransa’da ilk olarak Ligue 2’den Valenciennes ile görüştüğünü, pazarlık yaptığını, fiyatta anlaşamayınca görüşmeleri durdurduğunu ifade etti. Ligue 2’den takım alamayınca Ligue 3’e yöneldiğini belirten Yıldırım, “Dunkerque ile görüşmeye başladım. Onlar da Ligue 2’ye yükseldi. Uzun süredir temastayız. Kulübü baştan aşağı denetledik. Son teklifimizi de verdik. Beklemedeyiz artık” dedi.

BAŞKA ÜLKELERE DE BAKIYOR

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Fransa’nın yanı sıra Portekiz, Kolombiya ve Balkan ülkelerinde de kulüp baktığını sözlerine ekleyen Yüksel Yıldırım, acelesinin olmadığını, o ülkelerdeki futbol yapısını incelediğini, kulüpleri araştırdığını, uygun koşulların oluşması halinde takım satın alabileceğini söyledi. Yıldırım, Samsun’dan yurt dışına, yurt dışından Samsun’a oyuncu değişiminin olacağı bir model oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

TÜRKİYE PROJESİ ERTELENDİ

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Samsunspor dışında Türkiye’den bir kulüp daha almak istediğini ancak koşulların oluşmadığını hatırlatan Yıldırım, “TFF 1. Lig’de oynayan, taraftarı olmayan, camia baskısını hissetmeyen bir takım alma hedefim vardı. Asla Süper Lig hedeflemeyen,TFF 1.Lig’de kalıcı olacak bir kulüp istiyordum. Süper Lig kadromuza giremeyen futbolcular orada oynayacaktı. Bazı kulüplerle temaslarımız oldu. Bazısı çok para istendiği, bazısı küme düşüldüğü için gerçekleşmedi. Bu proje biraz ertelenecek” dedi.


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