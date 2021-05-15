Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri?

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalmayı sürdüren Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997 sezonunda Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Son hafta yarışının öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt şekilde yükselen takımlar geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonrasında belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bugün 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Şampiyonluğu elde edecek takımla beraber Süper Lig'e yükselen takımlar da merak konusu. Küme düşen ve Süper Lige yükselen takımların isimleri de belli oldu. Peki Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri?

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi almış olan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almamakta.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu defa teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

Yılport Samsunspor

TFF 1. Lig'de daha önce 7 defa Süper Lig vizesi almış olan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha öncesinde 30 yıl Süper Lig'de mücadele etmişti. Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak bulunan Ertuğrul Sağlam, bu defa teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek. Puan eşitliği durumunda rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekli.

İlk 3 sırada bulunan takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak olan son ekip 57 puanlı Altınordu veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak. Play-off yarı final eşleşmelerinde ligin üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile ise lig beşincisi karşılaşacak.

