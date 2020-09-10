Süper Lig ekibi Hatayspor, Boyd'u gündemine aldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı. Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

(İHA)



