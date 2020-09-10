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Süper Lig ekibi Hatayspor, Boyd'u gündemine aldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bu sezon Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen bordo-beyazlılar, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 de asist yapmıştı.

Süper Lig ekibi Hatayspor, Boyd'u gündemine aldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı. Beşiktaş'ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

(İHA)


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