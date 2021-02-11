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Süper Lig ekibinde 2 pozitif vaka

11.02.2021 23:35 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekibinde 2 pozitif vaka

Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı öncesinde 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.

Açıklamada, futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.

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