Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı! Ankaragücü yıldız oyuncu Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Jese Rodriguez ile yollar ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen 29 yaşındaki golcü futbolcu, Ankaragücü formasıyla 16 resmi maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz ile Jese Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Jesé Rodríguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

BİR İSİM DAHA

Bu ayrılığın ardından bir açıklama daha yayımlayan başkent ekibi Şehverdi Çetin'in de sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Şahverdi Çetin arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



