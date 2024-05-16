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Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlayan Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.05.2024 12:11
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Önümüzdeki sezon için Alex de Souza ile prensip anlaşmasına varan Antalyaspor'da transferler de yavaş yavaş şekilleniyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Alex ile sözleşme imzalayacak Antalyaspor yönetimi çalışmalara şimdiden başladı.

Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlayan Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Sergen Yalçın ile takım uyumunu bir türlü yakalayamayan Antalyaspor'da ayrılık kararı alınmıştı. Sezon sonunda yolların ayrılmasının ardından görevin başına Alex de Souza'yı getirecek Antalyaspor yönetimi transfer çalışmalarına start verdi.

ALEX DE SOUZA İSTİYOR

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Alex de Souza ile sık sık toplantılar yapan Antalyaspor yönetimi, Brezilyalı ismin talebi üzerine Hull City forması giyen Doğukan Sinik'i listesine aldı. Daha önce de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik ile prensip anlaşmasına varan Antalyaspor yönetimi, transfer döneminin açılmasıyla birlikte tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katacak.

ACUN ILICALI KOLAYLIK SAĞLAYACAK

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Alex de Souza ile arasının iyi olduğu bilinen Acun Ilıcalı'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı aktarıldı. Birçok oyuncu hakkında yönetime rapor veren Alex de Souza'nın daha takımı devralmadan çalışmalara hız verdiği öğrenildi.

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