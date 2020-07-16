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Süper Lig ekipleri Emre Çolak'ı istiyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.07.2020 23:36 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi fesh eden milli futbolcu Emre Çolak, Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in transfer listesine girdi.

Süper Lig ekipleri Emre Çolak'ı istiyor

İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi fesh eden milli futbolcu Emre Çolak, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Bir dönem Galatasaray forması giyen tecrübeli oyuncuyu Süper Lig'den birçok takımın takibe aldığı öğrenildi. Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni yabancı kuralı sonrası yıldız oyuncuyu transfer etmekte kararlı.

GALATASARAY'DAN DEPORTIVO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'dan 2016 yılında Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol ekibiyle bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gole imza attı.

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