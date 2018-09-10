Süper Lig ekipleri transferde tercihlerini yabancıdan yana kullandı

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2018/19 sezonu yaz transfer döneminde tercihini ağırlıkla yabancılardan yana kullandı. 18 kulüp toplamda 157 oyuncuyu kadrosuna katarken, bunların 91'inin yabancı olması dikkat çekti. Yerli oyuncu transfer sayısı ise yalnızca 66'da kalırken, transfer edilen yabancıların toplam yaş ortalamalarının 27.5 olması, kulüplerin transferde deneyimli isimlere yöneldiğini ortaya koydu.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR GENÇLERE YÖNELDİ

Bu noktada 5 ve üzeri transfer gerçekleştiren ekipler arasında en genç isimlere yönelen kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, 6 yabancıyı kadrosuna katarken bu oyuncuların yaş ortalaması ise 25.5 oldu.

Genele bakıldığında ise yalnızca 2 yabancı oyuncu transferiyle bu dönemi kapatan Medipol Başakşehir, 24 yaş ortalamasıyla en genç yabancı oyuncu transferleri yapan kulüp konumunda. Kadrosunu 4 yabancı ile yenileyen Aytemiz Alanyaspor da bu transferlerin yaş ortalamasının 32'yi bulması nedeniyle en yaşlı yabancıları tercih eden kulüp oldu.