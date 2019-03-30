SPOR

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'u sarsan iki vefat haberi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 30.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Akhisarspor'da sağ bek Miguel Lopes baba acısıyla sarsıldı. Bir diğer acı haber de Birol Taşkınlar'dan geldi. Yaklaşık 10 senedir yeşil-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi olan Taşkınlar vefat etti.

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'u sarsan iki vefat haberi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele veren, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise çarşamba günü Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor'da sağ bek Miguel Lopes baba acısıyla sarsıldı.

Portekizli oyuncunun bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan tecrübeli oyuncu, apar topar Portekiz'e gitti. Lopes'in cenaze işlemlerinin ardından Akhisar'a gelip, Ümraniyespor sınavında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Akhisarspor diğer bir acı haberi de Birol Taşkınlar'dan aldı. Yaklaşık 10 senedir yeşil-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi olan Taşkınlar vefat etti. Taşkınlar'ın vefatı camiada büyük üzüntüye neden olurken, Akhisarspor yönetimi şu mesajı yayınladı:

"10 senedir yol arkadaşlığı yaptığımız yönetim kurulu üyemiz, Köfteci Ramiz'in sahiplerinden Birol Taşkınlar vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına, ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine sabır dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Miguel Lopes Spor Toto Süper Lig

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