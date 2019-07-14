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Süper Lig fikstürü çarşamba günü çekiliyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Süper Lig fikstürü çarşamba günü çekiliyor

2019-2020 sezonu fikstür çekim tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre Süper Lig fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş

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