Süper Lig genç oyuncu kuralı nedir, hangi şartları içerir?

TFF açısından Süper Lig'de mücadele eden kulüplere dair birtakım uygulama ve sınırlamalar mevcuttur. Bunlar genel olarak Süper Lig'de futbolun sürekliliğinin sağlanması, yerli ve genç oyuncuların yetiştirilmesinin teşvik edilmesi ve kulüplerin finansal istikrara ulaşması için yapılır. TFF futbolda bütüncül adımlarla istikrarın korunmasını ve ülke futbolunun geliştirilmesini amaçlar. Bu sebeple kulüplerin transferlerinde yabancı sınırlaması mevcuttur. Takımların kaynaklarını transferden ziyade tesisleşme ve altyapı faktörlerine ayırmasına yönlendirilir. Yabancı sınırlamasının bir iyi niyet formülü olarak da "genç oyuncu kuralı" geliştirilmiştir.

Süper Lig genç oyuncu kuralı nedir?

Süper Lig genç oyuncu kuralı, TFF tarafından kulüplere uygulanan "yabancı sınırlaması" kuralının bir parçasıdır. Yerli oyunculara yönelik böyle bir "yerli genç oyuncu kuralı" mevcut değildir. Öte yandan A takım kadrolarına dahil edilmeyen "01.01.2005" doğumlu altyapı oyuncuları, Türkiye Milli Takımına seçilme kriterlerine uygun oldukları takdirde kulüplerin maç günlerinde kadroya dahil edilebilirler.

Süper Lig yabancı sınırlaması ve genç oyuncu kuralı nasıl uygulanır?

Süper Lig'deki takımlar her transfer döneminin sonunda mevcut dönem için 28 kişilik kadrolarını TFF'ye sunar. Takımlar kadrolarında daha fazla sayıda sözleşmeli futbolcu bulundurabilir. Ancak asli listeye bildirmedikleri oyuncularına lisans çıkartamaz ve takip eden sezonda forma şansı veremez. Asli kadrolarda yabancı sınırlaması kapsamında en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabilir. Bu 14 yabancı oyuncudan 12 tanesinde yaş kriteri mevcut değildir. Ancak kulüplerin "12+2" yabancı oyuncu kontenjanını kullanabilmesi için "+2" oyuncu "genç oyuncu kuralı" kapsamında değerlendirilir.

Süper Lig genç oyuncu kuralı hangi şartları içerir?

Süper Lig'deki "+2" kontenjanına dahil edilecek oyuncuların, "genç oyuncu kuralı" gereği en az "01.01.2003" ve sonrasında doğmuş olmaları gerekir. TFF bu kontenjan ile kulüpleri "yabancı oyuncu" kararlarında geleceğe yönelik adım atmaları konusunda teşvik etmektedir. Genç oyuncu kuralının kapsamı "2026-2027" sezonunda "01.01.2004" ve sonrası doğumlu "(10)+4" oyuncu olarak genişletilmiştir.

Kulüplerin genç oyuncu kuralına uymaları gibi bir zorunluluk yoktur. Yabancı kontenjanının bu kısmını istedikleri takdirde boş bırakabilirler. Oyuncuların kiralık veya bonservis bedeliyle gelmiş olmaları statülerini değiştirmez. Bazı Avrupa liglerinde olabildiği gibi kendi ülkelerinin Milli Takımlarında forma giyme şartı aranmamaktadır.

Süper Lig yabancı kontenjanı ve genç oyuncu kuralında istisnai durum ve ayrıcalıklar

TFF tarafından 2023-2024 sezonunda alınan kararla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan uyruklu olarak A Takım Listesine yazılmış 1 futbolcu ve Türk vatandaşlığına geçen ya da mavi kart sahibi oyuncular için ekstra kontenjan hakkı mevcuttur. Öte yandan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşlığına sahip, 15 yaşını geçmiş ve kulüpte en az 3 sezon/36 ay süreyle tescilli profesyonel futbolcular da maç günü listesine yazılabilmektedir.