Süper Lig gol kralı nedir, nasıl belirlenir?

Modern futbolda takım oyunu kritik bir noktadır. Öyle ki zaman içerisinde kapsamı genişlemiştir. Artık transferlerin ve teknik ekip seçiminin dahi bir oyun felsefesi kapsamında belirlenmesi beklenmektedir. Özellikle üst düzey organizasyonların büyük ve güçlü takımlarında sezon planlamaları bu felsefeye göre yapılmaktadır. Tüm takımın birbirleriyle iş birliği yaptığı ve takımın her parçasının rollerini layıkıyla yerine getirdiği bir futbol iklimi mevcuttur. Öte yandan günün sonunda en basit tabiriyle futbolda başarı "topun üç direğin arasından geçmesidir". Türkiye Süper Ligi de Avrupa futbolunun önemli liglerinden birisidir. Günün sonunda Süper Lig'de başarıya giden yol atılan gollerle çizilir.

Süper Lig gol kralı nedir?

Futbol oldukça kapsamlı bir oyun olsa da kazanan takım rakibinden en az bir gol fazla atma başarısı gösteren takımdır. Süper Lig'de de gollerin anlamı başarıya giden yoldur. Herhangi bir mevkide yer alan futbolcu gol atabilir. Ancak beklenti genel olarak hücum oyuncularına yönelik gelişir. Özellikle Türkiye'deki futbol severler için "9 numara" olarak ifade edilen golcü forvetlerin özel bir yeri vardır. Kariyerlerinin sona ermesinden sonra dahi büyük ilgi ve alaka görmeye devam edebilirler. Süper Lig sezonunda en fazla gole ulaşan oyuncu "gol kralı" olarak adlandırılır. Bu unvanla oyuncuların başarılarına istatistiksel bir veriden öte manevi bir övgüde bulunulur.

Süper Lig gol kralı nasıl belirlenir?

Süper Lig'deki gol kralları mevcut sezon içerisinde tüm maçlarda atılan toplam bireysel goller üzerinden belirlenir. Takımının ligdeki konumu ve genel averajından bağımsız olarak ele alınır. Sadece oyuncunun attığı toplam gol sayısıdır. Bu gollerin tümünün sadece ligde atılması gerekir. Penaltı vb. atılan tüm goller aynı kabul edilir.

Oyuncunun Süper Lig sisteminde attığı golün resmi sayılabilmesi için hakemin maç sonu raporunda golü o oyuncuya yazmış olması gerekir. Hatalı anons edilen gollerin önemi yoktur. Sonuç değişmez.

Kafa karışıklığı yaratabilen konulardan birisi gol vuruşunun kaleye giderken rakip veya takım arkadaşına çarpıp yön değiştirme durumudur. Buradaki genel kıstas, "topun karşı yöne" doğru yol almamasıdır. Ayrıca hükmen "3-0" olarak ilan edilen maçlarda gol sayısı baz alınmaz. Örneğin A oyuncusunun golüyle takımı "1-0" öndeyken rakip sahadan çekilmişse maç "hükmen 3-0" olarak tayin edilir ve A oyuncusunun golü sayılmaz. Ancak eğer maç daha fazla averaja sahipken hükmen kararı gelmişse (örneğin 5-1 gibi) atılan goller geçerli sayılır.

Gol krallığında bir diğer konu ise oyuncunun lig içerisinde başka bir takıma transfer olmasıdır. Gol krallığına giden oyuncunun sezon içerisinde takım değiştirmesi önemli değildir. Toplam gol sayısı baz alınır. Öte yandan bir sezonda birden fazla gol kralı olabilir. Birden fazla oyuncunun eşit sayıda gol attığı durumlarda başka bir kriter göz önünde bulundurulmaz.