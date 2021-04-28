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Süper Lig Göztepe – Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe – Trabzon maçı hangi kanalda?

28.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 38. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Göztepe ve Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Deplasmanda mücadele edecek olan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda sadece bir kez mağlup oldu. Deplasman maçlarında oldukça iyi iş çıkaran Trabzonspor, Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.

Süper Lig Göztepe – Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe – Trabzon maçı hangi kanalda?

Göztepe ise kendi sahasında oynayacağı Süper Lig maçında rakibini yenerek ilk 10 içerisinde yer almayı planlıyor. Süper Lig’in bu sezonunda deplasman maçlarında çok iyi şekilde mücadele eden Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, tek deplasman yenilgisini Fenerbahçe’ye karşı yaşadı. İstanbul’da oynanan maçta Trabzonspor takımı, Fenerbahçe’ye 3 – 1 mağlup oldu.

GÖZTEPE – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

28 Nisan Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

göztepe trabzon

TRABZONSPOR’DA SAKATLIKLAR

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edgar Ie ile Yunus Mallı takımda yer alamayacak. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Anders Trondsen'in de kadroda yer almadı.

GÖZTEPE’DE DE SAKATLIK

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

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Göztepe takımı ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, bordo-mavili takım 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Trabzonspor sahadan 9 kere beraberlik ile ayrıldı.

Trabzonspor, 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

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MUHTEMEL 11’LER

GÖZTEPE: Arda, Kerim, Gassama, Berkan, Murat, Diabate, Anderson, Nwobodo, Ndiaye, Tripic ve Idaye

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Trabzonspor
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TRABZON kazanir

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