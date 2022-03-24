Süper Lig'i birbirine katan Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de son olarak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu.

51 yaşındaki teknik direktör, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab ile resmen anlaşmaya vardı.

"EN İYİ BAŞKANLARDAN BİRİYLE ÇALIŞACAĞIM"

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sumudica, "Kariyerimde çalıştığım en iyi başkanlardan biriyle yeniden çalışma şansım olacak. Böyle büyük taraftarlar için savaşmak bir onurdur. Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KARİYERİ

Türkiye'ye ilk olarak 2017 yılından Kayserispor'da görev alan Sumudica, 2018'de Al Shabab'a gitmiş, sonraki yıllarda Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

YAPTIKLARI OLAY OLMUŞTU

Marius Sumudica, Süper Lig'de çalıştığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde yaptıkları ve verdiği demeçlerle gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyordu.

"EŞİMDEN PARA İSTEYECEĞİM"

Deneyimli teknik direktör, Gaziantep FK'nın başında çıktığı son maç sonrasında, "Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin euro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler, daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin euro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin euroyu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin euro, bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum." ifadelerini kullanmış ve sözlerini bititirken de "Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

"BİR DAHA ASLA DEVRE ARASINDA TAKIM ALMAM!"

Rizespor'da kazanamadığı 7 maçlık periyot sonrasında yollar ayrılan Marius Sumudica, veda sürecini, yaşadıklarını ise şöyle anlatmıştı:

"Rizespor iyi bir kulüp, yönetimsel olarak çalıştığım en iyi takımdı ancak bu yeterli olmadı. Çözümü bulamadım, dirilişi sağlayamadım. 15 yıllık kariyerimde ilk kez bunu yaşadım. Kariyerimde yükseltemediğim tek takım onlar. Bir daha devre arasında asla takım almam. Gaziantep'ten sonra sezon sonuna kadar kalmayı planlıyordum. Felsefemi yansıtmak istedim ama zor olduğunu anladım. Yoruldum, 12-13 yıldır sürekli çalışıyorum. Oyunculara gereken enerjiyi verebilecek enerjimin kalmadığını hissettim."

"MALATYA İLE FIFA'DA DAVAMIZ OLACAK!"

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'de çalıştırdığı son kulüp olan Yeni Malatyaspor'dan ayrılırken, "Malatya'ya, harika taraftarlara, oyunculara ve personele veda etme zamanı... Kulüpte bana desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Zordu ama çok çalıştım ve iyi niyetliydim. Malatya sözleşmemi feshetti. Maddi tazminat aldığım haberleri doğru değil. FIFA'da bir davamız olacak. Malatyaspor'a başarılar diliyor, sezon sonunda ligde kalmalarını temenni ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

