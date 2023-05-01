Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'den ayrılıyor, Trabzonspor'a gidiyor

Süper Lig'de adım adım sona doğru yaklaşılırken, birçok kulüp yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamış durumda. Bu ekipleri başında geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalarak oynadığı 30 maçta yalnızca 45 puan toplayarak zirvenin uzağında 7. sırada kendine yer bulabilen Trabzonspor geliyor.

Hem başkan hem de teknik direktörünü değiştirerek büyük bir değişime giden Bordo-mavili ekip yeni sezonda kadrosunda da derin bir revizyona gitmeyi hazırlanırken, Karadeniz ekibi için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

F.BAHÇE'DEN AYRILIYOR TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc ile temas kurarken 2 yıllık sözleşme önerdiği ve tecrübeli oyuncunun bu teklife oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Öte yandan Bordo-mavililerin, oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve menajeriyle de dirsek temasına şimdiden geçildiği belirtilirken, bonservis maliyeti bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu konusunda lig biter bitmez resmi teklif yapılacağı kaydedildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT...

Trabzonspor için Zajc'ın yanı sıra İrfan Can Eğribayat ismi de gündeme geldi. Karadeniz ekibinin, başarılı eldiven Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansla birçok takımı peşine takan Eğribayat ile de yakından ilgilendiği öğrenildi.

Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi.

