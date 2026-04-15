Süper Lig için olay yaratan şampiyonluk kehaneti! "3 puan farkla..."

Süper Lig’de 29. hafta sonrası zirve kızıştı. Galatasaray liderliğini korurken Fenerbahçe farkı 2 puana indirdi, şampiyonluk yarışı iyice alevlendi. Euro Club Index verilerine göre, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takım da açıklandı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden şekillendi. Şampiyonluk hattındaki üç takımın aldığı sonuçlar, puan farklarının iyice daralmasına neden oldu.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Aynı gün oynanan mücadelede Fenerbahçe, Kayserispor karşısında etkili bir performans sergileyerek 4-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Galatasaray ise sahasında Kocaelispor’u ağırladığı maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

PUAN FARKI ERİDİ

Bu sonuçların ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar indi. Trabzonspor ise 64 puanla yarışın içinde kalmaya devam etti.

Zirvedeki son durum şu şekilde oluştu:

1- Galatasaray: 68 puan
2- Fenerbahçe: 66 puan
3- Trabzonspor: 64 puan

ŞAMPİYONU AÇIKLADILAR

Avrupa liglerindeki performans ve kadro analizleriyle öne çıkan Euro Club Index verilerine göre, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takım yine Galatasaray olarak gösterildi.

Sarı-kırmızılıların mevcut puanının üzerine 12 puan daha koyarak sezonu 80 puanla tamamlayacağı öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 78.7 olarak hesaplandı.

GALATASARAY’I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

KALAN MAÇLAR

Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla ikinci sırada bitirmesi beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 20.1 olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler için özellikle Galatasaray deplasmanı belirleyici olacak.

KALAN MAÇLAR

Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor

TRABZONSPOR'A DÜŞÜK İHTİMAL

Trabzonspor’un ise sezonu 73 puanla üçüncü sırada tamamlaması öngörülüyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali yüzde 1.2 olarak değerlendirildi.

KALAN MAÇLAR

Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği

Sezonun son haftalarına girilirken zirvede kıyasıya rekabet devam ederken, özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi şampiyonluk düğümünü çözebilecek en kritik karşılaşma olarak öne çıkıyor.

