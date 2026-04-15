Süper Lig için olay yaratan şampiyonluk kehaneti! "3 puan farkla..."

Trendyol Süper Lig’de 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden şekillendi. Şampiyonluk hattındaki üç takımın aldığı sonuçlar, puan farklarının iyice daralmasına neden oldu.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Aynı gün oynanan mücadelede Fenerbahçe, Kayserispor karşısında etkili bir performans sergileyerek 4-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Galatasaray ise sahasında Kocaelispor’u ağırladığı maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

PUAN FARKI ERİDİ

Bu sonuçların ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar indi. Trabzonspor ise 64 puanla yarışın içinde kalmaya devam etti.

Zirvedeki son durum şu şekilde oluştu:

1- Galatasaray: 68 puan

2- Fenerbahçe: 66 puan

3- Trabzonspor: 64 puan

ŞAMPİYONU AÇIKLADILAR

Avrupa liglerindeki performans ve kadro analizleriyle öne çıkan Euro Club Index verilerine göre, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takım yine Galatasaray olarak gösterildi.

Sarı-kırmızılıların mevcut puanının üzerine 12 puan daha koyarak sezonu 80 puanla tamamlayacağı öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 78.7 olarak hesaplandı.

GALATASARAY’I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

KALAN MAÇLAR

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla ikinci sırada bitirmesi beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 20.1 olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler için özellikle Galatasaray deplasmanı belirleyici olacak.

KALAN MAÇLAR

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'A DÜŞÜK İHTİMAL

Trabzonspor’un ise sezonu 73 puanla üçüncü sırada tamamlaması öngörülüyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali yüzde 1.2 olarak değerlendirildi.

KALAN MAÇLAR

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

Sezonun son haftalarına girilirken zirvede kıyasıya rekabet devam ederken, özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi şampiyonluk düğümünü çözebilecek en kritik karşılaşma olarak öne çıkıyor.