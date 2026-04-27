SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Süper Lig için sahaya çıkacaklardı! Amedspor'da flaş ayrılık

Trendyol 1. Ligde Süper Lige çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler’de Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Ligde 37. haftada oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum FK maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

AMEDSPOR KARNESİ

Amed Sportif Faaliyetler’de 16 Şubat 2026 tarihinde Sinan Kaloğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal 11 maça çıktı. Bu maçların 6’sı galibiyetle sonuçlanırken 4’ü beraberlik, 1’i ise mağlubiyetle sonuçlandı. Öte yandan Bakkal yönetiminde Amed Sportif Faaliyetler, son 4 maçta hiç galibiyet alamadı.

Anahtar Kelimeler:
Mesut Bakkal amedspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.