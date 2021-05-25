Süper Lig için zorlu mücadele! | Altay - Altınordu final maçı ne zaman? Altay – Altınordu maçı hangi kanalda?

Son yıllarda yakaladıkları başarılar ile adından söz ettiren iki takım arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Gösterdikleri başarı ile bu sefer de Süper Lig için birbiriyle yarışacak olan Altay ve Altınordu takımlarının mücadeleleri sonucunda, bir takım Süper Lig’e çıkacak.

ALTAY – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

İKİ İZMİR TAKIMI FİNALDE

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3 - 2 ve 1 - 0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1 - 0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2 - 2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2 - 1 ve 3 - 1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.