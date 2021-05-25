Süper Lig için zorlu mücadele! | Altay - Altınordu final maçı ne zaman? Altay – Altınordu maçı hangi kanalda?

Son yıllarda yakaladıkları başarılar ile adından söz ettiren iki takım arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Gösterdikleri başarı ile bu sefer de Süper Lig için birbiriyle yarışacak olan Altay ve Altınordu takımlarının mücadeleleri sonucunda, bir takım Süper Lig’e çıkacak.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
İKİ İZMİR TAKIMI FİNALDE
Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3 - 2 ve 1 - 0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1 - 0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2 - 2 berabere kalarak finale yükseldi.
Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2 - 1 ve 3 - 1'lik skorlarla kazandı.
Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.
2002-2003 SEZONUNDAN BERİ SÜPER LİG’DEN UZAK
2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig'e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig'e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.
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