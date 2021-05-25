SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Süper Lig için zorlu mücadele! | Altay - Altınordu final maçı ne zaman? Altay – Altınordu maçı hangi kanalda?

Süper Lig için zorlu mücadele! | Altay - Altınordu final maçı ne zaman? Altay – Altınordu maçı hangi kanalda?

25.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig heyecanının bitmesinin ardından, Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı maç, yarın iki İzmir takımı Altay ve Altınordu arasında oynanacak. İki İzmir takımı TFF 1. Lig Play-Off finalinde mücadele edecek.

Süper Lig için zorlu mücadele! | Altay - Altınordu final maçı ne zaman? Altay – Altınordu maçı hangi kanalda?

Son yıllarda yakaladıkları başarılar ile adından söz ettiren iki takım arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Gösterdikleri başarı ile bu sefer de Süper Lig için birbiriyle yarışacak olan Altay ve Altınordu takımlarının mücadeleleri sonucunda, bir takım Süper Lig’e çıkacak.

ALTAY – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

İKİ İZMİR TAKIMI FİNALDE

2

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3 - 2 ve 1 - 0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1 - 0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2 - 2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2 - 1 ve 3 - 1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.

2002-2003 SEZONUNDAN BERİ SÜPER LİG’DEN UZAK

3

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig'e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig'e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Isparta 32 ile Bucaspor, 2. Lig'e yükseldiIsparta 32 ile Bucaspor, 2. Lig'e yükseldi
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Altay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

Fenerbahçe'den dev takas!

Fenerbahçe'den dev takas!

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor

F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.