Süper Lig'in 32. hafta programında değişiklik

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor maçıyla Denizlispor - Trabzonspor maçlarının günleri değiştirildi.
Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.
İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.
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