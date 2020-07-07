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Süper Lig'in 32. hafta programında değişiklik

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 32. hafta programında değişiklik

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor maçıyla Denizlispor - Trabzonspor maçlarının günleri değiştirildi.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kesin fenerbahçe zararina bi karar alinmistir fiksture bakmaya gerek yok
çünkü hamsiler öyle istedi. kupayıda istyorlar vwrin gitsin
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