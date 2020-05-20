Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'deki 18 kulübümüz ile maçların 12 Haziran'da başlaması için anlaştık" dedi.
Özdemir, "Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek. Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık. Değerlendireceğiz" dedi.
Özdemir, "Kulüpleri elimizden geldikçe finansal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalar başlatacağımızı size açıklıyoruz. Hepimizin bildiği gibi koronavirüste başarılıyız. İnşallah 12 Haziran'da Süper Lig, 19 Haziran, 18 Temmuz 2, 3, ve BAL'da kulüplerimiz gereken hassasiyeti gösterecektir. Herhangi bir sporcu, futbolcumuz, futbol adamımız herhangi bir rahatsızlığa yakalanmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bütün kulüplerle hemfikiriz." açıklamasını yaptı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk. Pandemi süreci de maddi olarak kulüplerimizi sarsmış durumda, ortak hareket etmemiz şart." ifadelerini kullandı.
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