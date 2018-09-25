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Süper Lig'in en genç takımı Bursaspor

BURSASPOR HABERLERİ  | 25.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinin TFF'ye verdiği son kadro listesine göre en genç takım Bursaspor, en yaşlı takım ise Medipol Başakşehir oldu. Ligin en genç ve yaşlı oyuncusu da yine paralel olarak bu iki takımdan çıktı.

Süper Lig'in en genç takımı Bursaspor

Spor Toto Süper Lig’de 2018/19 sezonu için kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) verdiği resmi kadrolar baz alındığında en genç takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlılarda 27 kişilik kadronun yaş ortalaması 24.62 olarak belirtildi. Bursaspor’u ise bir hayli yakın noktadan Kasımpaşa takip etti. Listesine 25 oyuncuya yer veren Kasımpaşa’nın yaş ortalaması 24.68 oldu. Ligin en yaşlı kadrosu ise Medipol Başakşehir’de. İstanbul ekibinin 28 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 28.10’dan oluşurken, ligin en yaşlı ikinci takımı ise 28.28’lik yaş ortalamasıyla Akhisarspor.

TFF’ye verilen kadro listelerinde en genç oyuncu da Bursaspor’dan çıktı. Yeşil-beyazlıların bu yıl profesyonel sözleşmesini imzaladığı 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya, Bursaspor'un verdiği kadro listesinde kendisine yer buldu. En yaşlı oyuncu ise Medipol Başakşehir’den. Uzun yıllardır ter döken 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Süper Lig’in en yaşlı oyuncusu oldu.

Kulüplerin yaş ortalamaları şöyle;

Bursaspor (24.62), Kasımpaşa (24.68), Çaykur Rizespor (25.39), Galatasaray (25.60), Evkur Yeni Malatyaspor (25.96), Göztepe (26.39), BŞB Erzurumspor (26.64), Trabzonspor (26.70), Atiker Konyaspor (26.89), Kayserispor (26.96), Demir Grup Sivasspor (27.14), Fenerbahçe (27.14), Beşiiktaş (27.48), Aytemiz Alanyaspor (27.60), Antalyaspor (27.71), MKE Ankaragücü (27.85), Akhisarspor (28.28), Medipol Başakşehir (28.10).

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor Medipol Başakşehir

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