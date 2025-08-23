Mynet Trend

Süper Lig'in eski futbolcusu Mohamed Elneny, eşinin üstüne kuma getirdi!

Eski Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi. Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kıyılan nikahın ardından Hanan'ın hamile olduğu da duyuruldu.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny'nin, ilk eşi Amal El Henawy ile evliliği devam ederken Faslı influencer Hanan ile gizlice evlendiği ortaya çıktı.

HEM KUMA GİTTİ HEM DE HAMİLE

Hanan'ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen skandal iddia ortalığı karıştırdı. Paylaşılan karelerde yüzü emojiyle kapatılan kişinin Elneny olduğu kısa sürede anlaşıldı. Ayrıca Hanan'ın hamile olduğu görüldü.

Çiftin geçtiğimiz Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde evlendikleri öğrenildi. Elneny'ye yakın kaynakların evliliği doğrulamasıyla birlikte gizlilik sona erdi ve çift, sosyal medya üzerinden düğün fotoğraflarını paylaştı.

