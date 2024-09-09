Süper Lig'in eski yıldızı Josef de Souza silahlı saldırıya uğradı! "Ayağımda terliği bile aldılar"

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yaptığı paylaşımla silahlı soyguna uğradıklarını duyurdu.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Josef de Souza, silahlı haydutların soygununa uğradıklarını açıkladı.

Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDI"

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.