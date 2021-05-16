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Süper Lig'in gol kralı Boupendza

16.05.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 22 gol atan Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Süper Lig'in gol kralı Boupendza

Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Atakaş Hatayspor'dan Aaron Salem Boupendza oldu.

Sezon boyuna 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ile Atakaş Hataysporlu oyuncu Mame Biram Diouf ise ikinci sırada kaldı.

ADEM BÜYÜK EN GOLCÜ TÜRK OYUNCU OLDU

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu.

Takımının Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı.

Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

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