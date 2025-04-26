Süper Lig'in köklü kulübü Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü!

Türk futbolunun köklü ekiplerinden daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, 3. Lig 4'üncü grup son hafta maçında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Son hafta maçında evinde Niğde Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig’e geriledi. Konuk takım 45’inci dakikada Şahin’le 1-0 öne geçti.

RESMEN KÜME DÜŞTÜ

Denizlispor 45 artı 1’inci dakikada Emre ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise gol bulamayan Denizlispor 21 puana yükselse de ligi 14’üncü bitirdi ve resmen küme düştü.