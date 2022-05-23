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Süper Lig’in kralı Umut Bozok!

23.05.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Bozok, Süper Lig’i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu. Bozok, Süper Lig’de 2012-2013 sezonunda Burak Yılmaz’ın elde ettiği krallıktan sonra bu unvanı elde eden ilk Türk futbolcu oldu.

Süper Lig’in kralı Umut Bozok!
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonu, dün oynanan maçların ardından son buldu. Trabzonspor’un 38 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüslediği sezonun gol kralı, Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok oldu. 25 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz’dan sonra gol krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu. Bozok, ligde sergilediği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un dikkatini çekerek milli takım kadrosuna da seçilmişti.

SÜPER LİG’DE 20 GOL, 7 ASİST

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Sezonu 20 golle bitiren Bozok, sezon başında Fransa Lig 1 takımı Lorient’den kiralık olarak Kasımpaşa’ya katıldı. Lacivert-beyazlı ekip ile 38 Süper Lig maçının tamamında görev alan 25 yaşındaki futbolcu takımı adına 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 27 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. İstanbul temsilcisi ile 3 kez de Türkiye Kupası maçına çıkan yıldız oyuncu bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

ALTAY VE ANTALYASPOR’A 3’ER GOL

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Ligde Kasımpaşa forması ile 38 maçın tamamında süre bulan Umut Bozok, söz konusu maçların 27’sinde ilk 11’de sahaya çıkarken 11 müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu. Takımı adına 20 gol kaydeden Bozok; Adana Demirspor, Beşiktaş, Giresunspor, Göztepe, Hatayspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’a 1, Galatasaray, Konyaspor ve Rizespor’a 2, Altay ile Antalyaspor ağlarına ise 3 gol gönderdi.

KARİYERİNDEKİ 2. GOL KRALLIĞI

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Golcü futbolcu kariyerinde daha önce Fransa Lig 2’de de gol krallığı sevinci yaşamıştı. 2017-18 sezonunda Nimes formasıyla 36 maça çıkan Umut, rakip fileleri 24 kez havalandırmıştı. Başarılı isim, Spor Toto Süper Lig’de yaşadığı gol krallığı sevinci ile bu duyguyu ikinci kez yaşamış oldu.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İLK 10’DA 2 YERLİ FUTBOLCU

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20 takımın yer aldığı ve 38 hafta süren Süper Lig’de bu sezon toplam bin 67 gol izledik. Sezonun en golcü ismi 20 golle Umut Bozok olurken, Mario Balotelli ve Ayoub El Kaabi 18, Joel Pohjanpalo 16, Serdar Dursun ve Andreas Cornelius 15, Michy Batshuayi, Aleksandar Pesic, Haji Wright ve Alexandru Maxim 14 kez gol sevinci yaşadı. Böylece gol krallığı yarışında ilk 10 isimden sadece 2’si yerli futbolcu olurken, 8’i ise yabancı futbolculardan oluştu.

METİN OKTAY VE TANJU ÇOLAK UNVANLARINI KORUYOR

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Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig’de bu zamana kadar 63 sezonda 32’si Türk, 13’ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu gol krallığı yaşadı. Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor. Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza ise 2006-2007 ve 2010-2011 sezonunda gol kralı olarak Türkiye’de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı olma başarısı gösterdi.

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Kasımpaşa
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