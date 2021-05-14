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Süper Lig'in son hafta hakemleri açıklandı

14.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk ve kümede kalma maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in son hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42'nci ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır, Göztepe - Beşiktaş maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de yarın oynanacak 42'nci ve son hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:

18:00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) ÜMİT ÖZTÜRK

18:00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

18:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) KORAY GENÇERLER

18:00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep (Antakya Atatürk) SERKAN TOKAT

18:00 Fatih Karagümrük - Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) ATİLLA KARAOĞLAN

18:00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Antalya) SUAT ARSLANBOĞA

20:30 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel) FIRAT AYDINUS

20:30 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Medical Park) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20:30 Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) CÜNEYT ÇAKIR

20:30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hım cüneyt çakır he daha yeni derbiyi yönetti gördük nasıl gsli olduğunu :D
Cüneyt Çakırın Gs li olduğunu tüm dünya biliyor.
ligmi ne ligi türkiyede lig yok futbol yok futbol bitmiştir darısı batışlarını izlemek başka türlü bu boş işlerden ayrıştırmadan kurtulunmayacak

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