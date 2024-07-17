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Süper Lig'in ünlü hakemi Alper Ulusoy hakemliği bıraktığını açıkladı! "Üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 16:04
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Uzun yıllardır Süper Lig'de görev yapan 42 yaşındaki hakem Alper Ulusoy, yaptığı paylaşımla hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ünlü hakemi Alper Ulusoy hakemliği bıraktığını açıkladı! "Üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin"

Orta hakemlik sonrası VAR hakemliği görevini yürüten FIFA kokartlı Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Alper Ulusoy'un açıklaması şu şekilde:

"Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla"

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Hakem Süper Lig Alper Ulusoy son dakika
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