SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Süper Lig'in yeni ekibinden 3 transfer birden

Süper Lig'in yeni ekibinden 3 transfer birden

23.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, arka arkaya üç futbolcunun transferini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibinden 3 transfer birden

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Björkander, orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Ceyhun Gülselam'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ceyhun Gülselam yaptığı açıklamada, Altay'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübüne katıldım. Büyük Altay taraftarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak'tan Muslera'ya destekBurak'tan Muslera'ya destek
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
Garry Rodrigues Süper Lig'e dönüyorGarry Rodrigues Süper Lig'e dönüyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Altay

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Milyonları ilgilendiriyor! Toplu para öde, emekli ol...

Milyonları ilgilendiriyor! Toplu para öde, emekli ol...

Otomotiv devi üretimi durdurdu

Otomotiv devi üretimi durdurdu

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.