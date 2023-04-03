Süper Lig'in yıldız ismi, dinini değiştirdi ve Müslüman oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 45 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa potasını kovalayan Adana Demirspor'da sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues, transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

MÜSLÜMAN OLDU

Portekizli sol bek, hayatında ise önemli bir karar aldı. 29 yaşındaki futbolcu, dinini değiştirerek İslam'ı seçti ve Müslüman oldu.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 25 maça çıkan Rodrigues, 2 gol kaydetti.

Adana Demirspor'a bu sezon başında Real Sociedad takımından transfer olan Rodrigues için herhangi bir bonservis bedeli ödenmemişti. (Ajansspor)

