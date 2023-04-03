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Süper Lig'in yıldız ismi, dinini değiştirdi ve Müslüman oldu!

03.04.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Adana Demirspor takımının sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues de ortaya koyduğu oyunla dikkat çekmişti. 29 yaşındaki Portekizli futbolcunun dinini değiştirerek Müslüman olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in yıldız ismi, dinini değiştirdi ve Müslüman oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 45 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa potasını kovalayan Adana Demirspor'da sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues, transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

MÜSLÜMAN OLDU

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Portekizli sol bek, hayatında ise önemli bir karar aldı. 29 yaşındaki futbolcu, dinini değiştirerek İslam'ı seçti ve Müslüman oldu.

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Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 25 maça çıkan Rodrigues, 2 gol kaydetti.

Adana Demirspor'a bu sezon başında Real Sociedad takımından transfer olan Rodrigues için herhangi bir bonservis bedeli ödenmemişti. (Ajansspor)

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