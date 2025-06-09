Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde... Kulübü satmaya hazır!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 28 yaşındaki Kongolu forvet, Göztepe'de kiralık olarak oynadığı dönemdeki başarılı performansını Trabzonspor'da da devam ettirerek takıma önemli katkılar sağladı. Banza, geçen sezon 33 maçta görev alarak 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Bu performansı, Süper Lig'in dikkat çeken oyuncularından biri olmasını sağladı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Banza'nın sergilediği performansın ardından, Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü. Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza için transfer yarışına girdi. Bonservisi Portekiz ekibi Braga'da bulunan 27 yaşındaki forvet, performansıyla iki büyük kulübün dikkatini çekti.

BRAGA SATMAYA HAZIR

Haberde, Braga'nın Banza'yı gelecek transfer döneminde satmaya hazır olduğu belirtildi. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden golcü için Portekiz ekibinin somut teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Geçen yaz Trabzonspor'a kiralanan Banza için Karadeniz ekibi 2 milyon Euro kira bedeli öderken, 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının zor olduğu aktarıldı.

OLASI OSIMHEN AYRILIĞI...

Beşiktaş'ın Banza ile uzun süredir ilgilendiği, Galatasaray'ın ise son dönemde transfer yarışına katıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in olası ayrılığı nedeniyle Banza'yı öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtildi.

37 MAÇTA 28 GOLE KATKI

Banza, Trabzonspor’da geçirdiği sezonda 37 maçta 22 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Simon Banza’nın Braga ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.