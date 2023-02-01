Süper Lig'in yıldızı komşuya transfer oldu! Zymer Bytyqi, Olympiakos'ta!

Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Kulübün sosyal medya hesabından “Teşekkürler Zymer Bytyqi” notuyla yaptığı açıklamada, “Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

Yunan ekibinin Bytyqi transferi için Konyaspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Bytyqi, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 83 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

