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Süper Lig'in yıldızı komşuya transfer oldu! Zymer Bytyqi, Olympiakos'ta!

01.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in yıldızı komşuya transfer oldu! Zymer Bytyqi, Olympiakos'ta!
Zymer Bytyqi

Zymer Bytyqi

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
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Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Kulübün sosyal medya hesabından “Teşekkürler Zymer Bytyqi” notuyla yaptığı açıklamada, “Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

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Yunan ekibinin Bytyqi transferi için Konyaspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Bytyqi, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 83 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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