Süper Lig iptal olacak mı?

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta, Beşiktaş ise 18 Mayıs'ta toplu olarak idmanlara çıkmayı planlıyor. Diğer yandan Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor gibi şampiyonluk iddiası en güçlü ekiplerden henüz bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı futbolun başlayıp başlamayacağı konusunda yön tayin edici olabilir. Zira, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de sık sık kurulun tavsiyelerinin kararlarında belirleyici olacağını söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü kontrol altına aldıklarını ama bunun virüsü yendiğimiz anlamına gelmediğini sık sık vurguluyor.

Türkiye'deki yabancı futbolcular da şayet Avrupa'da futbol oynanmazsa, maçlara çıkmak istemeyebilir. Nitekim, liglerin ertelenmesinde Türkiye'deki yabancı futbolcuların Uluslararası Futbolcular Birliği üzerinden yaptığı baskı önemli rol oynamıştı.

Türkiye'de 12 Haziran'da futbol liglerinin yeniden başlaması planlanıyor. Ancak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kararlar Türkiye'yi de etkileyebilir. Fransa'da liglerin tescil edilmesi futbol dünyasını oldukça etkilemiş durumda.

TFF 12 Haziran'da liglere başlamayı planlarken, ödemeleri donduran yayıncı kuruluş Digitürk'ün istediği tarih ise 5 Haziran... Ancak son günlerde kulislerde dolaşan bilgilere göre ligler oynanmayabilir. Bunun temel nedeni de Dünya Sağlıklı Örgütü'nün (DSÖ) değerlendirmeleri. Özellikle Fransa'nın sezonu bitirmesinde Dünya Sağlık Örgütü etkili oldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ KARARI...

TFF, kendi kararını oluşturursa, bunda Koronavirüs Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiye kararı 1 numaralı etken olacak. Yine kulislerde dolaşan bilgilere göre kurul, liglerin oynatılmasına pek sıcak bakmıyor. Sürecin aktif katılımcılarından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF ise, liglerin oynatılmaması fikrinin öncelikle kulüpler tarafından benimsenmesi gerektiğini açıkladı.

MEHMET KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yarın saat 15.00’te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin başkanları ile video konferans gerçekleştirerek, futbolumuzdaki gelişmeleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.