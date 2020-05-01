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Süper Lig iptal olacak mı?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.05.2020 18:14 | Son Güncelleme

Avrupa'da Fransa, Belçika ve İskoçya futbol liglerini iptal etti. Hollanda ise 1 Eylül'e kadar futbol oynanmasını yasakladı. Gözler Almanya, İspanya ve İtalya gibi diğer büyük liglerde. Bu üç ülke içerisinde futbolun yeniden başlama ihtimali en yüksek olan Almanya... İtalya'dan ise pek olumlu haberler gelmiyor.

Türkiye'de 12 Haziran'da futbol liglerinin yeniden başlaması planlanıyor. Ancak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kararlar Türkiye'yi de etkileyebilir. Fransa'da liglerin tescil edilmesi futbol dünyasını oldukça etkilemiş durumda.

YABANCI FUTBOLCULAR İSTEMİYOR

Türkiye'deki yabancı futbolcular da şayet Avrupa'da futbol oynanmazsa, maçlara çıkmak istemeyebilir. Nitekim, liglerin ertelenmesinde Türkiye'deki yabancı futbolcuların Uluslararası Futbolcular Birliği üzerinden yaptığı baskı önemli rol oynamıştı.

KARAR AÇIKLANABİLİR

Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı futbolun başlayıp başlamayacağı konusunda yön tayin edici olabilir. Zira, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de sık sık kurulun tavsiyelerinin kararlarında belirleyici olacağını söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü kontrol altına aldıklarını ama bunun virüsü yendiğimiz anlamına gelmediğini sık sık vurguluyor.

İDMANLAR BAŞLIYOR ANCAK...

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta, Beşiktaş ise 18 Mayıs'ta toplu olarak idmanlara çıkmayı planlıyor. Diğer yandan Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor gibi şampiyonluk iddiası en güçlü ekiplerden henüz bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

TFF 12 Haziran'da liglere başlamayı planlarken, ödemeleri donduran yayıncı kuruluş Digitürk'ün istediği tarih ise 5 Haziran... Ancak son günlerde kulislerde dolaşan bilgilere göre ligler oynanmayabilir. Bunun temel nedeni de Dünya Sağlıklı Örgütü'nün (DSÖ) değerlendirmeleri. Özellikle Fransa'nın sezonu bitirmesinde Dünya Sağlık Örgütü etkili oldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ KARARI...

TFF, kendi kararını oluşturursa, bunda Koronavirüs Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiye kararı 1 numaralı etken olacak. Yine kulislerde dolaşan bilgilere göre kurul, liglerin oynatılmasına pek sıcak bakmıyor. Sürecin aktif katılımcılarından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF ise, liglerin oynatılmaması fikrinin öncelikle kulüpler tarafından benimsenmesi gerektiğini açıkladı.

MEHMET KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yarın saat 15.00’te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin başkanları ile video konferans gerçekleştirerek, futbolumuzdaki gelişmeleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.


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