Süper Lig kadro planlaması nedir, nasıl yapılır?

Türk Süper ligi, birçok açıdan Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden birisidir. Her yıl ortalama 4-5 adet süper lig ekibi UEFA turnuvalarında mücadele etmektedir. Süper lig sezonu 18 takımın birbirleriyle 1 iç saha ve 1 deplasman maçı yaptıkları her bir takım için 34 maçlık sezonlardan oluşur. Süper Lig'deki en yüksek başarı şampiyonluktur. Ligi ilk 4-5 sıralamada bitiren kulüpler o sezonun ülke puanına göre değerlendirilen UEFA kontenjanına göre Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde eder. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan kulüpler ise küme düşer. Kadro planlamaları ise çeşitli hedeflere yönelik yapılabilir.

Süper Lig kadro planlaması nedir?

Süper Lig'de takımlar her sezon öncesi hedef koymaktadırlar. Bu hedefler kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. Takımlar hedefleri neticesinde kadrolarını güçlendirir veya uzun vadeye yönelik planlar kurar. Kadroya yönelik yapılan değişiklik ve planlar kadro planlaması olarak adlandırılır. Kadro planlaması hızlı sonuç elde etmeye yönelik güçlendirmeler veya sonraki sezonları hedefleyen yeniden yapılanma süreçleri olabilir.

Takımlar imkanları oranında şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım, ligi orta sıralarda tamamlama ve küme hattında kalma gibi hedeflere sahip olabilir. Orta ve uzun vadeli planlamalar özel durumlar sebebiyle de olabilir. Transfer yasağı alan takımlar kadrolarını altyapısal kaynaklarla planlayabilir. Ayrıca yönetimsel bir kararla "proje takımı" olarak tanımlanan süper lig kulüpleri genç ve yetenek vaat eden futbolculara yönelerek ilerleyen sezonların hedeflerini göz edebilir. Kadro planlaması mevcut durum ve hedef dengesinin kurulmasıdır.

Süper Lig'de kadro planlaması nasıl yapılır?

Kadro planlamasının sezon sonu ve sezon öncesi aralıktaki yaz döneminde yapılması uygun görülen senaryodur. Devre arasında kadro yapılanmasına gitmek kulüpleri hedeflerinden koparıp istenmeyen pozisyonlara düşmelerine sebep olabilir. Takımlar sezon sonunda öncelikle mevcut kadro değerlendirmesi yapar.

Teknik ekip ve yöneticiler bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunur. Mevcut futbolcuların form/sakatlık durumu, futbolcuyla olan iletişim ve sözleşme şartları incelenir. Sonrasında genel mali tabloya bakılarak kulüp imkanları kontrol edilir. Kulübün transferde sahip olduğu bütçe, altyapıdan takviye seçenekleri ve mevcut oyunculara gelen teklifler masaya yatırılır.

Kadro yapılanmasının aksiyon kısmında, uygulamada her zaman olmasa da teoride öncelik teknik ekibe ve oyun anlayışına karar verilmesidir. Takımın oyun kimliğine yönelik teknik direktörle anlaşılması ve seçilen teknik direktörün raporuna göre transferlerde bulunulması beklenir. Sponsorluk ve yayın gelirleri kulüplerin mali yönünün çizilmesinde etkendir.

Süper Lig'de kadro planlamasında yabancı sınırı ve transfer süreci nedir?

Kulüpler için önemli kıstaslardan birisi de TFF tarafından bildirilen yabancı kuralıdır. Kadrolarda bulundurulacak yabancı sayısı ve yabancı futbolcuların hangi formatlarda forma giyebileceği transfer planını doğrudan etkiler.

Takımların özerk ve harici kaynakları scouting raporları ve menajerlerdir. Kadrolar güçlendirilirken scout edilen genç yeteneklere yönelebilir veya menajerlerin önerdiği futbolcularla transfer görüşmelerine başlayabilirler. Futbol jargonunda bu "arayıp bulma" ve "katalogdan futbolcu seçme" olarak adlandırılabilir.