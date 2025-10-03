Süper Lig maç başlama saatleri nedir, nasıl belirlenir?

Futbol gelirlerinin önemli bir kısmı taraftar ve izleyici sayılarına dayanmaktadır. Takımların önemli gelir kalemleri arasında sponsorluklar, reklam, stadyumdaki biletli koltuklar, resmi ürün satışı, yayın hakları ve maç günü gelirleri oluşturur. Taraftarlar kulübe doğrudan maddi kaynak oluşturabilen kitleler iken izleyiciler çeşitli takım taraftarları, bölge ve ülkelerden kitleler olabilir. Yani bir futbol mücadelesinin izlenmesi sadece o kulüplerin taraftarlarıyla sınırlı değildir. Bu sebeple Türkiye Süper Lig'inde yayın saatleri geniş bir kapsamda düzenlenmektedir.

Türkiye Süper Lig maç başlama saatleri nedir?

Süper Lig'de istisnai sezonlar haricinde 18 takım mücadele eder. Her takım "1 iç saha ve 1 deplasman" olmak üzere her biri toplam 34 maç yapar. Maçlar 34 haftaya yayılacak şekilde organize edilir. Bu Süper Lig'de bir sezonun takvimini oluşturur. Her maç haftasında 9 maç oynanır ve maç başlama saatleri TFF tarafından belirlenir. Sezon başında takımların birbirleriyle hangi sırayla oynayacakları belirlense de maç günü ve saati değişiklik gösterebilir. Maçların günleri ertelenebilir ve maç başlama saatleri değiştirilebilir.

Süper Lig maç başlama saatleri nasıl belirlenir?

Süper Lig maçlarının başlama saatini oluşturan birçok bileşen mevcuttur. Maçlar genel olarak haftanın dört gününe yayılır. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi normal şartlarda maç günleridir. Avrupa kupaları maçlarıyla kesişen maçlar, ulusal veya hava şartlarından dolayı ertelemeler ve milli maç takvimi gibi sebeplerden günler değiştirilebilir. Maç başlama saatleri de gününe bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Standart maç takvimindeki cuma ve pazartesi günleri özellikle büyük şehirlerdeki taraftarların katılımı için "mesai bitimi" saatlerine göre ayarlanır. Ayrıca büyük şehirlerin "trafik ve toplu taşıma" şartlarını etkilememesine dikkat edilir. Erteleme maçları da hafta içi günlerde yapılabileceği için bu düzenlemeye tabiidir.

Süper Lig maç başlama saatinde mevsimsel düzenlemeler nedir?

Günlerin haricinde mevsimler en önemli maç başlama saati kriterlerinden birisidir. Havanın sıcak olduğu yaz günlerinde akşam vakitleri maç başlama saati olarak belirlenir. Soğuk olan kış günlerinde ise hem gündüz saatleri hem de anlık tahmini hava durumuna göre başlama saati belirlemesi yapılır.

Süper Lig maç başlama saati belirlemede TFF kriterleri nelerdir?

TFF maç saatlerinde tamamen öznel karar almaz. Hem kulüplerden hem de yayıncı kuruluştan tavsiye alınır. Süper Lig'in önemli gelir kaynaklarından birisi izlenme ve yayın gelirleridir. Bu sebeple maçların birbirleriyle kesişen saatlerde oynanmamasına dikkat edilir. Mevcut sezonda şampiyonluk mücadelesi veren takımların maçları yayıncı kuruluş önerisine göre izlenmenin en yüksek olacağı maç başlama saati tavsiyesine göre düzenlenir.

Kulüpler açısından da özellikle Avrupa kupaları maçları dönemlerinde daha fazla dinlenmenin sağlanabileceği başlama saatleri dikkate alınır. Yani TFF için başlama saati belirleme kriterlerinde; stadyum taraftarları, kulüpler için uygunluk, maçın oynanacağı şehirdeki sosyal durumlar ve yayıncı kuruluşun talepleri arasında bir denge kurulması önceliktir.