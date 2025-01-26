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Süper Lig maçında çok ama çok ilginç an! VAR bozuldu, karar 3 kere değişti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2025 14:42
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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçına 'VAR arızası' damga vurdu. Mücadelede yaşanan bir pozisyona VAR, önce gol dedi, sonra ofsayt kararı verdi.

Süper Lig maçında çok ama çok ilginç an! VAR bozuldu, karar 3 kere değişti...

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak ilginç bir pozisyon yaşandı.

TOP AĞLARA GİTTİ, OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

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Mücadelenin 17. dakikasında 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor'un golü sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

VAR DEVREYE GİRDİ GOLÜ VERDİ FAKAT...

Santradan önce yapılan inceleme sonrası VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak, dakikalar sonra VAR tekrar devreye girip pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
13:30 64'
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
2 - 1
Adana Demirspor Adana Demirspor

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Adana Demirspor VAR
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