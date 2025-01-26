Süper Lig maçında çok ama çok ilginç an! VAR bozuldu, karar 3 kere değişti...

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak ilginç bir pozisyon yaşandı.

TOP AĞLARA GİTTİ, OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Mücadelenin 17. dakikasında 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor'un golü sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

VAR DEVREYE GİRDİ GOLÜ VERDİ FAKAT...

Santradan önce yapılan inceleme sonrası VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak, dakikalar sonra VAR tekrar devreye girip pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.