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Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2025 14:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 29'uncu hafta maçlarının bir hafta erteleneceği iddiaları ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-derbiyi-kadin-hakem-yonetsin-istiyorum-6hja

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep
20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig tff
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