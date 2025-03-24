Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep

20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir