Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." denildi.
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep
20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Başakşehir
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