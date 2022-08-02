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Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri

02.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper lig 2022-2023 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca futbolsever Süper lig hakkındaki detayları internette sorguluyor. TFF 2022-2023 fikstür çekimiyle birlikte Süper ligin tüm detayları belli oldu. İşte Süper lig başlama, bitiş tarihi ve detaylar...

Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri

Süper lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Temmuz ayının gelmesiyle beraber Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu maçları gündeme gelmeye başladı. Peki Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 TFF'nin duyurusuna göre Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

tff

2022-2023 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

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Süper Lig futbol tff
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