Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri

Süper lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Temmuz ayının gelmesiyle beraber Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu maçları gündeme gelmeye başladı. Peki Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 TFF'nin duyurusuna göre Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

2022-2023 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe



