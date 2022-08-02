Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri

Süper lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Temmuz ayının gelmesiyle beraber Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu maçları gündeme gelmeye başladı. Peki Süper lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 TFF'nin duyurusuna göre Süper lig başlangıç, bitiş ve derbi tarihleri...
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;
HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
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