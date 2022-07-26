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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig başlangıç tarihi ve ilk hafta maç fikstürü

26.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolsever tarafından merakla beklenen Süper Lig'in ilk hafta maçları, TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında belli oldu. İlk hafta maçlarının belirlenmesiyle birlikte Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi maçı tarihleri de açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig başlangıç tarihi ve ilk hafta maç fikstürü.

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig başlangıç tarihi ve ilk hafta maç fikstürü

Süper Lig başlangıç tarihi, milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. 2022-2023 sezonunda takımlarının ligde nasıl bir performans sergileyeceğini merak eden futbolseverler, Süper Lig'i büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu TFF tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında Süper Lig'in başlangıç tarihi, ilk hafta maçları ve derbi tarihleri belli oldu.

2022-2023 SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlangıç tarihi TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında belli oldu. Buna göre, Süper Lig maçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü başlayacak ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü sona erecek.

2022-2023 SÜPER LİG SEZONU DERBİ TARİHLERİ

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

05 / 08 Fenerbahçe-Ümraniyespor

05 / 08 İstanbulspor-Trabzonspor

06 / 08 Beşiktaş-Kayserispor

06 / 08 Sivasspor-Gaziantep FK

07 / 08 Giresunspor-Adana Demirspor

07 / 08 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

07 / 08 Antalyaspor-Galatasaray

08 / 08 Başakşehir FK-Kasımpaşa

08 / 08 MKE Ankaragücü-Konyaspor

Haftayı bay geçen takım
ATAKAŞ HATAYSPOR

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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