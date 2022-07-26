Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig başlangıç tarihi ve ilk hafta maç fikstürü

Süper Lig başlangıç tarihi, milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. 2022-2023 sezonunda takımlarının ligde nasıl bir performans sergileyeceğini merak eden futbolseverler, Süper Lig'i büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu TFF tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında Süper Lig'in başlangıç tarihi, ilk hafta maçları ve derbi tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlangıç tarihi TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında belli oldu. Buna göre, Süper Lig maçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü başlayacak ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü sona erecek.
HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
05 / 08 Fenerbahçe-Ümraniyespor
05 / 08 İstanbulspor-Trabzonspor
06 / 08 Beşiktaş-Kayserispor
06 / 08 Sivasspor-Gaziantep FK
07 / 08 Giresunspor-Adana Demirspor
07 / 08 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
07 / 08 Antalyaspor-Galatasaray
08 / 08 Başakşehir FK-Kasımpaşa
08 / 08 MKE Ankaragücü-Konyaspor
Haftayı bay geçen takım
ATAKAŞ HATAYSPOR
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