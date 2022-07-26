Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig başlangıç tarihi ve ilk hafta maç fikstürü

Süper Lig başlangıç tarihi, milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. 2022-2023 sezonunda takımlarının ligde nasıl bir performans sergileyeceğini merak eden futbolseverler, Süper Lig'i büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu TFF tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında Süper Lig'in başlangıç tarihi, ilk hafta maçları ve derbi tarihleri belli oldu.

2022-2023 SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlangıç tarihi TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında belli oldu. Buna göre, Süper Lig maçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü başlayacak ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü sona erecek.

2022-2023 SÜPER LİG SEZONU DERBİ TARİHLERİ

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

05 / 08 Fenerbahçe-Ümraniyespor

05 / 08 İstanbulspor-Trabzonspor

06 / 08 Beşiktaş-Kayserispor

06 / 08 Sivasspor-Gaziantep FK

07 / 08 Giresunspor-Adana Demirspor

07 / 08 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

07 / 08 Antalyaspor-Galatasaray

08 / 08 Başakşehir FK-Kasımpaşa

08 / 08 MKE Ankaragücü-Konyaspor

Haftayı bay geçen takım

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