Süper Lig ne zaman başlayacak? Ercan Taner açıkladı!

Sosyal medya Ercan Taner'in attığı tweetleri konuşuyor. Başarılı spiker Ercan Taner, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu. Liglerin ne zaman ve hangi şartlarda başlayabileceğini açıklayan Taner şu ifadeleri kullandı.

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