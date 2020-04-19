Süper Lig ne zaman başlayacak? Ercan Taner açıkladı!

Sosyal medya Ercan Taner'in attığı tweetleri konuşuyor. Başarılı spiker Ercan Taner, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu. Liglerin ne zaman ve hangi şartlarda başlayabileceğini açıklayan Taner şu ifadeleri kullandı.
Burak Yılmaz'a flaş gönderme!
'Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu'
Sosyal medyanın da yıldızı! Messi'yi solladı
Arda Turan'dan G.Saray ve transfer sözleri
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Efsane isimler sağlık çalışanlarını alkışladı
İtalya'da liglerin kaderi belli oluyor
Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nden yardım kampanyası
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Zejlko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı
Yıldız isimden geri dönüş mesajı
MLS 8 Haziran'a kadar ertelendi
Hüseyin Çimşir iş başında!
Transfer bombası
Okuyucu Yorumları 0 yorum