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Süper Lig ne zaman başlayacak? Ercan Taner açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Başarılı spiker Ercan Taner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla lig karşılaşmalarının ne zaman oynanabileceğini açıkladı.

Sosyal medya Ercan Taner'in attığı tweetleri konuşuyor. Başarılı spiker Ercan Taner, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu. Liglerin ne zaman ve hangi şartlarda başlayabileceğini açıklayan Taner şu ifadeleri kullandı.

İŞTE O TWEETLER

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Anahtar Kelimeler:
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