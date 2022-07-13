Süper Lig başlangıç tarihi birçok sporseverin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Süper Lig'de takımlarının yaptığı transferlerin ardından ligdeki ilk maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarih.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig başlangıç tarihi, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı.

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

