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Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarih

13.07.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı binlerce futbolsever tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. TFF tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında Süper Lig'in ne zaman hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarih.

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarih

Süper Lig başlangıç tarihi birçok sporseverin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Süper Lig'de takımlarının yaptığı transferlerin ardından ligdeki ilk maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarih.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig başlangıç tarihi, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı.

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

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