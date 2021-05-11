Süper Lig puan durumu 11 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 41. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu

Süper Toto Süper Lig 41. hafta maçlarında puan dengeleri değişti. 81 puanla Beşiktaş'a yaklaşan Galatasaray önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar oynadıktan sonra Süper Toto Süper Lİg şampiyonu belli olacak.
41. HAFTA PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)
1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Beşiktaş 1-2 Karagümrük
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Gaziantep FK 4-5 Rizespor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü
Alanyaspor 2-3 Erzurumspor
Malatyaspor 1-1 Hatayspor
Gençlerbirliği 5-3 Göztepe
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