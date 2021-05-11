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Süper Lig puan durumu 11 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 41. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu

11.05.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 41. hafta puan durumu araştırılıyor. Bugün oynan futbol müsabakasının ardından puan sıralaması değişti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı haftalar yaklaştı. Bugün oynanan 41. hafta maçlarıyla ligin puan durumu belli oldu. Beşiktaş, Karagümrük'e 2-1 mağlup olurken, Galatasaray ise Denizli deplasmanında üstün gelen taraf oldu. Şampiyon ise son haftanın maçlarının ardından belli olacak.

Süper Lig puan durumu 11 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 41. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu

Süper Toto Süper Lig 41. hafta maçlarında puan dengeleri değişti. 81 puanla Beşiktaş'a yaklaşan Galatasaray önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar oynadıktan sonra Süper Toto Süper Lİg şampiyonu belli olacak.

41. HAFTA PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79

Ekran Resmi 2021-05-11 22.42.09

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 1-2 Karagümrük
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Gaziantep FK 4-5 Rizespor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü
Alanyaspor 2-3 Erzurumspor
Malatyaspor 1-1 Hatayspor
Gençlerbirliği 5-3 Göztepe

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