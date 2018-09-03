Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig 4. haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Cuma akşamı Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor maçı ile başlayan Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek büyük sükse yaptı. Geçen hafta Alanyaspor'u 6-0 yenen Galatasaray, Trabzon'da taraftarlarının hiç beklemediği bir sonuç aldı. Fenerbahçe ise evinde oynadığı karşılaşmada Kayserispor'a 3-2 yenilerek ligde üstüste 3. mağlubiyetini aldı. Başakşehir, haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin zirvesinde ise Kasımpaşa, 12 puanla yer aldı. İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...

SÜPER LİG 4. HAFTA GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftası, yapılan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Süper Lig'de dördüncü haftanın son gününde sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Kasımpaşa, 4'de 4 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan Kasımpaşa, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Günün diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.