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Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.09.2018 07:31 | Son Güncelleme

Süper Lig 4. haftası dün oynanan maçlar ile sona erdi. Haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek haftanın kazananı oldu. Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe, üstüste 3. mağlubiyetini aldı. Beşiktaş'ın berabere kaldığı 4. haftada Başakşehir, 1-0 galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Ligin zirvesinde ise Kasımpaşa, 4. haftada topladığı 12 puanla yer alıyor. Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu haberimizde.

Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig 4. haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Cuma akşamı Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor maçı ile başlayan Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek büyük sükse yaptı. Geçen hafta Alanyaspor'u 6-0 yenen Galatasaray, Trabzon'da taraftarlarının hiç beklemediği bir sonuç aldı. Fenerbahçe ise evinde oynadığı karşılaşmada Kayserispor'a 3-2 yenilerek ligde üstüste 3. mağlubiyetini aldı. Başakşehir, haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin zirvesinde ise Kasımpaşa, 12 puanla yer aldı. İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...

SÜPER LİG 4. HAFTA GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftası, yapılan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Süper Lig'de dördüncü haftanın son gününde sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Kasımpaşa, 4'de 4 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan Kasımpaşa, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Günün diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'de önceki gün oynanan müsabakalarda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşarken, sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe ise üst üste 3. maçını da yitirdi.

Ligde dokuzar puana sahip takımlardan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, Medipol Başakşehir ise üçüncü sırada bulunuyor.

LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 0-1

Fenerbahçe-Kayserispor: 2-3

Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 4-0

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 2-1

Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Bursaspor-Beşiktaş: 1-1

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Puan Durumu Ve Fikstür Bilgileri. Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları | Mynet SporPuan Durumu Ve Fikstür Bilgileri. Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları | Mynet Spor

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e bir hafta ara verilecek. Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

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