Süper Lig puan durumu - 4. hafta maç sonuçları (BeIN Sports - Lig TV maç özetleri izle)

Süper Lig 4. haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Cuma akşamı Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor maçı ile başlayan Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek büyük sükse yaptı. Geçen hafta Alanyaspor'u 6-0 yenen Galatasaray, Trabzon'da taraftarlarının hiç beklemediği bir sonuç aldı. Fenerbahçe ise evinde oynadığı karşılaşmada Kayserispor'a 3-2 yenilerek ligde üstüste 3. mağlubiyetini aldı. Başakşehir, haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligin zirvesinde ise Kasımpaşa, 12 puanla yer aldı. İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve Lig TV maç özetleri linki, Süper Lig puan durumu ...
Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftası, yapılan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Süper Lig'de dördüncü haftanın son gününde sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Kasımpaşa, 4'de 4 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan Kasımpaşa, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Günün diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Süper Lig'de önceki gün oynanan müsabakalarda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşarken, sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe ise üst üste 3. maçını da yitirdi.
Ligde dokuzar puana sahip takımlardan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, Medipol Başakşehir ise üçüncü sırada bulunuyor.
LİG TV - BEIN SPORT MAÇ ÖZETLERİ İZLE
Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 0-1
Fenerbahçe-Kayserispor: 2-3
Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 4-0
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 2-1
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Bursaspor-Beşiktaş: 1-1
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e bir hafta ara verilecek. Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
Hırvat basınından Fenerbahçe'ye şok suçlama!
Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum
Johan Derksen: Cocu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak para üretilmedi
Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!
Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Standart Liege'i Erce Kardeşler transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet edecek!
40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!
Mustafa Pektemek maaşında indirime gitmeyi kabul etti!
Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum