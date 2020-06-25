SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Ligde 29. hafta maçları için geri sayım başladı. Bu haftanın açılış maçında Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışının en avantajlı ekiplerinden Trabzonspor, Ankaragücü'nü Trabzon'da konuk ederken, Başakşehir ise Galatasaray'la karşılaşacak. İşte 29. haftaya girerken Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı...

Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu haftanın şampiyonluk yolunda çok önemli maçlardan biri oynanacak ve son iki haftayı puan kayıplarıyla geçen Galatasaray, ligde lider durumda olan Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Diğer yandan Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yolunda en avantajlı ekiplerden biri olan Trabzonspor ise ligin son sırasında yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligde şampiyonluğun iddia ekiplerinden biri olan ancak geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Sivasspor, bu hafta Kayserispor ile Sivas'ta karşı karşıya gelecek.

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında Konyaspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de son durum

Son yıllarda zirveyi zorlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Okan Buruk yönetimindeki Turuncu-Lacivertliler, 29. haftaya 59 puanla lider girerken, Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 53 puanı bulunan Sivasspor ise 3. sıradan zirve takibini sürdürüyor.

Galatasaray salgın dönüşünde lige puan kayıpları ile başladı ve bir anda avantajını yitirdi. Fernando Muslera'nın da sakatlanmasıyla büyük kayıp yaşayan Sarı-Kırmızılılar 51 puanla Süper Lig puan durumunda 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş 47 puanla 5. sırada yer alırken, Alanyaspor 44 puanla 6., Fenerbahçe ise 43 puanla 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig

Süper Lig 29. hafta maçları

26 Haziran Cuma

21.00 Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
21.00 Göztepe - Alanyaspor

28 Haziran Pazar

18.30 Sivasspor - Kayserispor
18.30 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray
21.00 Gazişehir Gaziantep - Antalyaspor

29 Haziran Pazartesi

21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Gol krallığı

28 haftası geride kalan ligde Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sørloth 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alırken, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Papiss Cissé 17 golle 2. sırada yer alıyor. İki futbolcuyu 14 golle Antalyaspor'dan Adis Jahovic ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi takip ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Şampiyonluk oranları güncellendi!Şampiyonluk oranları güncellendi!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu!

Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Cinsel ilişki yaşadığı kadının kanını içti!

Cinsel ilişki yaşadığı kadının kanını içti!

Sharapova'nın yaptığı hareket çok konuşuldu...

Sharapova'nın yaptığı hareket çok konuşuldu...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Beşiktaş ve Galatasaray o kaleci için karşı karşıya

Beşiktaş ve Galatasaray o kaleci için karşı karşıya

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

"Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

"Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic hamlesi

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya geldi!

PFDK kararları açıklandı! Ali Koç...

PFDK'dan Ali Koç kararı!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig 29. hafta hakemleri belli oldu

29. hafta hakemleri açıklandı!

Ahmet Çakar'dan olay açıklama! "Türkiye'yi uyarıyorum"

''Türkiye'yi uyarıyorum''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.