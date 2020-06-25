Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu haftanın şampiyonluk yolunda çok önemli maçlardan biri oynanacak ve son iki haftayı puan kayıplarıyla geçen Galatasaray, ligde lider durumda olan Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Diğer yandan Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yolunda en avantajlı ekiplerden biri olan Trabzonspor ise ligin son sırasında yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü ile karşılaşacak.
Ligde şampiyonluğun iddia ekiplerinden biri olan ancak geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Sivasspor, bu hafta Kayserispor ile Sivas'ta karşı karşıya gelecek.
Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında Konyaspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.
Süper Lig'de son durum
Son yıllarda zirveyi zorlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Okan Buruk yönetimindeki Turuncu-Lacivertliler, 29. haftaya 59 puanla lider girerken, Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 53 puanı bulunan Sivasspor ise 3. sıradan zirve takibini sürdürüyor.
Galatasaray salgın dönüşünde lige puan kayıpları ile başladı ve bir anda avantajını yitirdi. Fernando Muslera'nın da sakatlanmasıyla büyük kayıp yaşayan Sarı-Kırmızılılar 51 puanla Süper Lig puan durumunda 4. sırada bulunuyor.
Beşiktaş 47 puanla 5. sırada yer alırken, Alanyaspor 44 puanla 6., Fenerbahçe ise 43 puanla 7. sırada bulunuyor.
Süper Lig 29. hafta maçları
26 Haziran Cuma
21.00 Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
21.00 Göztepe - Alanyaspor
28 Haziran Pazar
18.30 Sivasspor - Kayserispor
18.30 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.00 İstanbul Başakşehir - Galatasaray
21.00 Gazişehir Gaziantep - Antalyaspor
29 Haziran Pazartesi
21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Gol krallığı
28 haftası geride kalan ligde Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sørloth 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alırken, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Papiss Cissé 17 golle 2. sırada yer alıyor. İki futbolcuyu 14 golle Antalyaspor'dan Adis Jahovic ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi takip ediyor.
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