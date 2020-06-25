Süper Lig puan durumu, fikstürü, gol krallığı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu haftanın şampiyonluk yolunda çok önemli maçlardan biri oynanacak ve son iki haftayı puan kayıplarıyla geçen Galatasaray, ligde lider durumda olan Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Diğer yandan Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yolunda en avantajlı ekiplerden biri olan Trabzonspor ise ligin son sırasında yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligde şampiyonluğun iddia ekiplerinden biri olan ancak geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Sivasspor, bu hafta Kayserispor ile Sivas'ta karşı karşıya gelecek.

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında Konyaspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de son durum

Son yıllarda zirveyi zorlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Okan Buruk yönetimindeki Turuncu-Lacivertliler, 29. haftaya 59 puanla lider girerken, Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. 53 puanı bulunan Sivasspor ise 3. sıradan zirve takibini sürdürüyor.