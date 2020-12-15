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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.12.2020 14:16 | Son Güncelleme

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. 12. haftada alınan sonuçların ardından Fenerbahçe'nin 1.95'lik oranı 2.35'e yükselirken haftayı maç yapmadan kapatan Galatasaray'ın oranı 2.90'dan 2.60'a düştü.

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. 12. haftada alınan sonuçların ardından Fenerbahçe 'nin 1.95'lik oranı 2.35'e yükselirken haftayı maç yapmadan kapatan Galatasaray 'ın oranı 2.90'dan 2.60'a düştü.

Beşiktaş yenilmesine rağmen oranı değişmezken, lider Alanyaspor'un oranı 12'den 8'e geriledi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

GEÇEN HAFTAKİ ORANLAR

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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